25 ساعة من المكالمات.. Blackview تطرح هاتف فلاجشيب لرواد الأعمال

أصدرت شركة "بلاك فيو" Blackview هاتفها الذكي الجديد طراز A200 Pro مع عدد من الميزات الجديرة بالإعجاب. إليك في السطور التالية كافة مواصفات الجهاز الجديد من الشركة.

مواصفات Blackview A200 Pro

وفقا لتقرير موقع gizmochina يتم تشغيل هتف بلاك فيو الجديد Blackview A200 Pro بواسطة معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" مجموعة شرائح Helio G99 ويتميز بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف على شاشة عرض نوعها AMOLED مقاس 6.67 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يعمل الهاتف على نظام DokeOS 4.0 المستند إلى نظام تشغيل أندرويد 13 ويدعم العديد من التطبيقات المتكاملة. توفر واجهة مستخدم DokeOS 4.0 أيضًا إدارة أذونات محدثة وبعدة ترقيات.

بلاك فيو

تشتهر شركة بلاك فيو Blackview بتقديمها هواتف ذكية متينة جدا تعيش لفترات طويلة وتتمتع بسمعة طيبة في تقديم الهواتف الذكية الموثوق بها ولكن A200 Pro لم يتم تصميمه كهاتف متين. سيكون للهاتف الذكي ، وفقًا لـ Blackview ، جهاز رائد للأعمال، فلاج شيب مخصص لرجال الأعمال، يتضمن إعداد كاميرا Blackview A200 Pro ، بالإضافة إلى مستشعر 108 ميجابكسل الرئيسي ، كاميرتين بدقة 2 ميجابكسل. يدعم الهاتف معالجة الصور ArcSoft 6.0 وشاشة اللمس AMOLED المنحنية مقاس 6.67 بوصة الجميلة.

يحزم موبايل Blackview A200 Pro وحدة بطارية تبلغ سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، يمكن أن تدوم البطارية حتى 24 يومًا في وضع الاستعداد بشحنة واحدة فقط مع تثبيت جهازي 4G LTE SIMS. يمكن للبطارية أن تعمل بصورة متواصلة لمدة 7.5 ساعة من اللعب / 20 ساعة من تشغيل الموسيقى / 25 ساعة من المكالمات.

يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة بصمات الأصابع مدمج في الشاشة مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين 256 جيجابايت روم كما أن لديه دعم microSD يصل إلى 1 تيرابايت لزيادة مساحة التخزين، لتحتفظ بكل ملفاتك دون الحاجة إلى الحذف كل فترة.

تقوم Blackview بإطلاق A200 Pro بكميات محدودة خلال فترة ما قبل البيع من 21 أغسطس إلى 27 أغسطس. الهاتف متاح للطلب في كل دول العالم من خلال منصة التجارة الرقمية AliExpress مقابل 199 دولارًا لأول 1000 طلب. كما تقدم Blackview لأول 200 عميل سماعات AirBuds 4. وسيعود سعر Blackview A200 Pro إلى 219.99 دولارًا أمريكيًا بعد فترة الطلب المسبق.