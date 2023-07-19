موبايل جديد بشحن يمتد لـ 18 يوما.. بسعر رخيص

أعلنت شركة Blackview عن هاتفها الذكي الجديد الصغير الحجم الذي يتميز ببعض الميزات الأدائية الجيدة.

مواصفات هاتف Blackview N6000

يتميز هاتف Blackview N6000 القوي بشاشة بحجم 4.3 بوصة ودقة عرض 540 × 1200 بكسل.

وتصل سطوع الشاشة الأقصى إلى 450 نيت، ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G99.

يأتي هاتف Blackview N6000 بسعة ذاكرة / تخزين بحجم 8 جيجابايت / 256 جيجابايت وبطارية بسعة 3,880 مللي أمبير.

يعمل الهاتف الجديد من Blackview بنظام التشغيل DokeOS الإصدار 3.1، الذي يعتمد على Android 13.

ويوفر تحسينات في الإشعارات وميزات محسّنة للخصوصية.

كما يأتي مع لوحة تحكم جديدة لسهولة التنقل.

يحتوي الهاتف الجديد الصغير Blackview N6000 على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر أمامي بدقة 16 ميجابكسل.

توفر البطارية المزدوجة ذات الصلة الجهاز حتى 18 يومًا من النشاط في وضع الاستعداد و22 ساعة من الاستخدام العادي.

ومع ذلك، تنخفض عمر بطارية N6000 إلى حوالي 7 ساعات عند مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.

ويعتمد مستشعر الكاميرا الرئيسي لـ N6000 على Samsung ISOCELL GM2 ويستخدم برنامج معالجة ArcSoft 5.0 لتحسين جودة الصور.

يزن الهاتف الذكي حوالي 208 جم ويبلغ سمكه 18.4 ملم.

ويتوافق مع معايير MIL-STD-810H ويمكنه تحمل الغمر تحت الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة عند عمق 15 مترًا، بفضل تصنيفاته IP68 وIP69K.

يدعم N6000 الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G LTE مع دعم لشريحتين SIM، كما يأتي مع زر جانبي قابل للتخصيص.

وسيتم تقديم الجهاز بسعر مخفض قدره 159.99 دولارًا من 24 إلى 28 يوليو على موقع Aliexpress.

وهناك خصم إضافي بقيمة 10 دولارات وحامل مجانًا لأول 300 مشترٍ.