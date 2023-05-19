خصم 32% على موبايل blackview A55 ثنائي الشريحة

تتنافس المتاجر الرقمية على عرض منتجاتها بأسعار تنافسية، وفي سبيل ذلك أحيان كثيرة تلجأ للخصومات المغرية لجذب أكبر شريحة من المشترين المحتملين

يعرض موقع "رايا" الإلكتروني موبايل بلاك فيو A55 ثنائي شريحة الاتصال بخصم كبير يصل إلى 32% ليباع بسعر 4200 جنيه فقط، وذلك مع إصدار الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 3 جيجابايت رام و 16 جيجابايت روم، من الجيل الرابع.

Blackview A55

مواصفات Blackview A55

يأتي مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بيكسل وكثافة 269 لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.6%.

يتم تشغيل هاتف بلاك فيو من خلال معالج ميدياتك شريحة MT6761V Helio A22 بدقة تصنيع 12 نانو، رباعي النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك PowerVR GE8300 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت رام وسعة تخزين 16 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر microSDXC.

Blackview A55

يحزم بلاك فيو بطارية سعتها 4780 مللي أمبير في الساعة لا يمكن إزالتها مع نظام تشغيل أندرويد 11 ووزن إجمالي 196 جم، مع أبعاد طول 164.5 ملم وعرض 76.7 ملم وسمك 9.1 ملم، مع كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وقدرة على تصوير مقاطع فيديو بجودة 1080 ميجابيكسل و 30 إطار في الثانية، مع فلاش ليد وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، فتحة عدسة واسعة.

يأتي بلا كفيو بمجموعة من المستشعرات منها مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ومستشعر التسارع والتقارب، كما أنه يدعم شبكات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band وبلوتوث 4.1, A2DP وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى GLONASS, BDS

