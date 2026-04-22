أسوان.. 220 مليون جنيه لاستكمال مشروع احلال وتجديد قرى نصر النوبة

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بالمهندس أحمد بسيونى مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان ، والذى أوضح بأنه تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتسليم 1802 منزل بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية وفقاً لأعلى المعايير الحضارية والجمالية وذلك ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة بإجمالى إعتمادات مالية بلغت 500 مليون جنيه

حضر اللقاء اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء أحمد سامى مدير عام مديرية الإسكان ، والمهندس كمال الدين حسين مدير المشروع بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ، إلى جانب عدد من المختصين بالوزارة والمحافظة .

جهود متنوعة

وأكد محافظ أسوان أنه فى ظل التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتور أحمد رستم تم إعتماد مبلغ مالى بقيمة 220 مليون جنيه ، وجارى الإعتماد النهائي له من وزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كوجك بما يتيح إستكمال تنفيذ المستهدف المدرج بالخطة ، على أن يتم توفير الإعتمادات المتبقية بشكل مرحلى للإنتهاء من إحلال وتجديد 664 منزلاً آخر جارى تنفيذ الأعمال بها على قدم وساق ضمن نفس المشروع .

ووجه محافظ أسوان إلى تفعيل دور اللجنة الشعبية التى تضم ممثلين عن أهالى القرى ، ونواب البرلمان ، والقيادات الطبيعية ، والمختصين بالوحدة المحلية بمركز نصر النوبة ، وذلك لبحث 30 حالة لإعتماد إستكمال الأعمال بها من عدمه ، وبالتالى يتم وضع الحلول للمشاكل الخاصة بإختيار المنازل التى تستحق الإدراج بالمشروع بشفافية كاملة .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أهمية المشاركة المجتمعية الجادة من الأهالى بما يسهم فى الإنتهاء من المعاينات الفنية الدقيقة التى تنفذها اللجان المتخصصة ، إلى جانب مراجعة القرى التي تم خدمتها بمشروعات الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تمهيداً لتسليم المنازل التى تم نهوها بالشكل المطلوب .