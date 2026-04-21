محافظ أسوان يعتمد خطة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل .. تعرف عليها

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى مديرية التربية والتعليم بضرورة رفع درجة الجاهزية القصوى لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى " دور أول " للعام الدراسى 2025/2026، بما يضمن خروجها بالشكل اللائق وبما يحقق مصلحة الطلاب .

ومن المقرر أن تنطلق إمتحانات صفوف النقل للمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفنى خلال الفترة من 16 إلى 24 مايو المقبل، فيما تعقد إمتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 4 إلى 11 يونيو القادم ، وذلك وفق الخطة الزمنية التى إعتمدها المحافظ .

وشدد محافظ أسوان خلال إعتماده لخطة الإمتحانات على ضرورة تهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب داخل اللجان، من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط المدارس، وتجهيز القوائم الإمتحانية بدقة، مع التأكد من توافر مبردات المياه، وتحسين وسائل التهوية والإضاءة، بما يضمن توفير بيئة مريحة وآمنة تساعد الطلاب على أداء إمتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأكد المحافظ على أهمية الإلتزام الكامل بكافة الضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية، مع إحكام الرقابة داخل اللجان، ومنع أى معوقات قد تؤثر على سير الإمتحانات ، موجهاً بضرورة التعامل الفورى مع أى مواقف طارئة .

ومن جانبه، أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، تم وضع خطة متكاملة لتأمين اللجان وتنظيم أعمال الإمتحانات، مع التشديد على مسئولى الكنترولات بسرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد أولاً بأول، تمهيدًا لإعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن بما يسهم فى طمأنة الطلاب وأولياء الأمور .

وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على دعم المنظومة التعليمية ، وتوفير أفضل السبل لضمان سير العملية الإمتحانية بإنضباط وشفافية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب .