الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يستقبل وفد الإتحاد الأوروبى لتعزيز الشراكات الدولية ودعم مسارات التنمية

محمد عبد الفتاح

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وفد الإتحاد الأوروبى برئاسة السفيرة أنجلينا آيخهورست رئيس بعثة الإتحاد الأوروبى فى مصر ، وذلك على هامش زيارة الوفد للمحافظة بالتزامن مع فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بما يعكس المكانة المتنامية لأسوان كعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأكد محافظ أسوان خلال اللقاء على تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به الاتحاد الأوروبى فى دعم جهود التنمية بالمحافظة ، مشيراً إلى أن هذا التعاون أسفر عن تنفيذ عدد من المشروعات التي ساهمت فى تحسين جودة الحياة للمواطنين ، خاصة في مجالات التمكين الإقتصادى والإجتماعى ، وعلى رأسها دعم المرأة وتعزيز دورها فى المجتمع.

وشدد المحافظ على أن محافظة أسوان تتبنى رؤية تنموية شاملة تقوم على تعزيز الشراكة مع كافة شركاء التنمية ، وفى مقدمتهم المؤسسات الدولية ، والقطاع الخاص ، والمجتمع الأهلى بإعتبارها شراكة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، وأن المحافظة تعمل وفق نهج تشاركى يضمن تكامل الأدوار وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة.

وفي هذا السياق ، أشار المحافظ إلى أن إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان تمثل إطارًا مؤسسيًا لتنظيم وتنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدنى بما يعزز دورها كشريك رئيسى فى تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية ، ويسهم فى الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الإجتماعية.

كما إستعرض اللقاء جهود المحافظة فى تنفيذ عدد من المبادرات التنموية والمجتمعية التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة، ودعم التمكين الإقتصادى ، وتطوير الخدمات الأساسية ، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تنمية شاملة ومستدامة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من المحاور الحيوية، شملت:

تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات.

دعم التنمية الإقتصادية المحلية وتعظيم الإستفادة من الموارد.

تعزيز الربط الريفي–الريفي والريفي–الحضرى لتحسين جودة الحياة بالمناطق المختلفة.

دعم دور مؤسسات المجتمع المدنى بالتكامل مع القطاع الخاص والإستثمار.

جهود


كما أكد محافظ أسوان أن ما تشهده المحافظة حاليًا من حراك تنموي وثقافي يعكس استمرارًا وتطويرًا للبناء على الأسس التي أرساها اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان السابق ، فى إطار نهج مؤسسى يهدف إلى تحقيق الإستدامة وتعظيم الأثر التنموى .

وأشار المحافظ إلى أن أسوان تواصل تعزيز دورها كمركز ثقافي وحضارى ، حيث تمثل الفعاليات الدولية، وفى مقدمتها مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة – منصة مهمة لدعم القوة الناعمة، وإبراز التنوع الثقافى ، وتعزيز قضايا المرأة على المستويين المحلى والدولى .

كما تم خلال اللقاء إستعراض ملامح رؤية أسوان 2040 ، والتى تتكامل مع رؤية مصر 2030 وأجندة إفريقيا 2063، وتركز على تحقيق تنمية متوازنة تربط بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بما يسهم فى بناء نموذج تنموى متكامل يلبى تطلعات المواطن الأسوانى.

ومن جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا آيخهورست عن تقديرها لحفاوة الإستقبال ، مؤكدة حرص الإتحاد الأوروبى على أستمرار دعم الجهود التنموية بمحافظة أسوان من خلال تنفيذ مشروعات خدمية ومجتمعية فى مختلف القطاعات ، مع إعطاء إهتمام خاص بتمكين المرأة وتعزيز دورها ، كما أشادت بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بإعتباره منصة ثقافية رائدة.

وفى ختام اللقاء ، تم تبادل الدروع التذكارية ، فى لفتة تعكس عمق العلاقات والتعاون المشترك ، والتطلع إلى مزيد من الشراكات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطن.

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

