محافظ أسوان: خطوات إيجابية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع الصرف بأرض المشتل رقم 12 بالكرور

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أنه بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتورة راندة المنشاوى ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس مصطفى الشيمى فقد تم تكليف شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى لتنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحى بأرض المشتل رقم ( 12 ) بالكرور .

ويأتى ذلك فى خطوات إيجابية تعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عن أهالى منطقة الكرور .

ومن أبرز الإجراءات العاجلة والآجلة ، بأن المحطة ستقام على مساحة تصل لنحو 2000 متر مسطح ، وتم البدء فى عمل الجسات الأرضية ، لتكون بمثابة حل جذرى ونهائى لمشكلة الطفح والكسورات المتكررة بخط الطرد القديم ، وتم توفير الإعتمادات المالية لها بواسطة وزارة الإسكان ، وتم تخصيص أرض المشتل الجديدة من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة ، وبالتوازى مع ذلك يتم تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير والتسليك الدورى شهرياً لشبكات الإنحدار لمنع ترسيب أى مخلفات بالخطوط ، وبالتالى تلافى حدوث أى طفح بالخط الرئيسى ، على أن يتم بالتوازى تنفيذ إجراءات تسليم الشبكات والخطوط بين الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى .

جهود

البدء فى إستعدال الميول فى مناسيب بعض الفراعات لتيسير سريان مياه الصرف بشكل إنسيابى ، وتركيب المطرقة المائية الجديدة بمحطة رقم ( 11 ) فور وصولها لتميزها بالمواصفات الفنية العالية ، وتنفيذ أعمال تركيب وتوصيل خط طرد جديد على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى من محطة الكرور وحتى مطبق الشرطة العسكرية ، على أن تمتد المرحلة الثانية حتى محطة رقم (13) بإجمالى أطوال تصل إلى 4 كم ، وتركيب محابس الهواء لخط الطرد .

التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية الجادة من الأهالى لمساهمة ذلك بشكل مباشر فى إنهاء المشكلة بشكل جذرى وتحقيق الإستدامة فى تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة ، ويتم تنفيذ هذه الحلول العاجلة والآجلة وفق منظور علمى ومنهجى يواكب رؤية أسوان 2040 لتحقيق الإستدامة الشاملة فى قطاع الصرف الصحى بإعتباره من أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .