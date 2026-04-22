مبادرة فناني أسوان التشكيليين تنفذ جدارية فنية بطريق السادات

تواصل محافظة أسوان تنفيذ مبادراتها التنموية والمجتمعية الهادفة إلى الإرتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى داخل المراكز والمدن.

وفى هذا الإطار قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لمبادرة فنانى أسوان التشكيليين أثناء قيامهم بتنفيذ الجدارية الفنية المتميزة بسور جراج المقاولون العرب ، ضمن أعمال مشروع تطوير وتجميل وتوسعة طريق السادات .

ورافق المحافظ خلال متابعته الميدانية للجهود المبذولة لتنفيذ الجدارية الدكتورة مروة علم الدين القائم بأعمال ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر.

فنانى

وأشاد محافظ أسوان ومرافقوه بالمستوى الراقى الذى يتم به تنفيذ الأعمال لهذه الجدارية بمشاركة متميزة لفنانى أسوان التشكيليين ، وذوى الإعاقة بلمسات جمالية تلقى إستحسان كل من يشاهدها من أهالى أسوان ، وضيوفها من الزائرين للأفواج السياحية المختلفة .

وتؤكد محافظة أسوان أن هذه المبادرات تعكس إيمانها بأهمية التكامل بين الجهود التنفيذية والمجتمعية، وتفعيل دور القوى الناعمة فى إحداث نقلة نوعية بالوعى الجمالى بما يسهم فى بناء بيئة حضارية متكاملة تعبر عن أصالة أسوان وتاريخها العريق ، وتواكب فى الوقت ذاته توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

ويتم تنفيذ الجدارية بأيادى أسوانية خالصة من خلال فريق من الفنانين المتطوعين ، الذين يعملون على تقديم رؤية تشكيلية تعكس الهوية البصرية للتراث الأسوانى الأصيل عبر لوحات فنية تحمل طابعاً جمالياً مستوحى من التاريخ والثقافة المحلية بما يسهم فى إضفاء لمسة حضارية مميزة على أحد المحاور الحيوية بالمدينة .

وتمثل هذه الجدارية باكورة لسلسلة من الأعمال الفنية التى سيتم تنفيذها بشكل مرحلى فى عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسوان وذلك فى إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين الصورة البصرية ، وتعزيز الهوية الثقافية ، وخلق بيئة حضارية تليق بالمكانة التاريخية والسياحية للمحافظة ، ودعم جهود التجميل الحضارى ورفع كفاءة المظهر العام ، وترسيخ الهوية البصرية المستوحاة من التراث الأسوانى ، وتعزيز دور الفن فى خدمة المجتمع وتنمية الذوق العام ، وإشراك الفنانين التشكيليين فى المبادرات المجتمعية والتنموية .

- تنفيذ لوحة فنية ضمن الجدارية تحت مسمى " أسوان فى عيون أطفالها وأبنائها " .

ويشارك فى تنفيذ الأعمال الفنية من المتطوعين وهم الدكتورة يارا البحيرى ، والمهندسة مى عبد الهادى ، والدكتورة ياسمين البحيرى ، والمهندس عبد الحكيم عامر ، والفنان رؤوف عبد الحفيظ ، فضلاً عن الدكتورة أسماء عبد الحميد ، والدكتورة ياسمين حسن بكلية التربية النوعية ، بالإضافة إلى مشاركة مجتمعية لشباب فريق عمل الفن التشكيلى بقصر ثقافة أسوان ، والمجموعات الشبابية التابعة لوزارة الشباب و الرياضة ، وشباب الموهوبين بإدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بأسوان .