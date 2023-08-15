طيران الخليج تحول مسار إحدى طائراتها لهذا السبب

أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، أن رحلتها "GF002"، المتجهة من مطار "هيثرو" الدولي في لندن، اليوم الثلاثاء، إلى مطار البحرين الدولي، تم تحويل مسارها إلى مطار "فرانكفورت" الدولي في ألمانيا، بسبب عطل فني.



وقالت الناقلة في بيان صحفي إن "عطلاً فنياً أدى الى تغيير مسار الرحلة وهبوطها في فرانكفورت"، مؤكدة أنها تعمل على نقل المسافرين الى وجهتهم النهائية، وفقاً لما نشرته وكالة أنباء البحرين.



وكانت مملكة البحرين قد طلبت من رعاياها ضرورة مغادرة لبنان وحذرت المتواجدين هناك من الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعا مسلحا.

وجاء ذلك بعد ساعات على مطالبة السفارة السعودية في لبنان للرعايا السعودية بضرورة الإسراع بمغادرة لبنان.

وطالبت السفارة السعودية في لبنان في بيان نُشر في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.