مشاكل عديدة.. الكشف عن سبب فشل الهجوم الأوكراني المضاد

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الأوكراني المضاد فشل بسبب المشاكل الخطيرة التي واجهتها القوات المسلحة الأوكرانية.

وحسب “سي إن إن”، قال العقيد السابق بالقوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون، “في ثمانية أشهر، لم تتحرك القوات المسلحة الأوكرانية في أي مكان ولم تحرز أي تقدم، كل شيء ثابت".

وأضاف أن “الجيش الروسي مستعد بشكل رائع للهجوم الأوكراني المضاد. بفضل خطوط الدفاع المزدوجة وأحيانًا الثلاثية، تمكنت من منع العدو من التقدم”.

وقال لايتون: "من المستحيل تجاوز هذا الدفاع".

وأشار إلى أن “الطيران أصبح مشكلة أخرى، حيث تطلب كييف الآن مقاتلات إف-16، لكن التدريب على الطيران بها سيستغرق الكثير من الوقت، لأن السيطرة هناك تختلف اختلافًا جوهريًا عما اعتادوا عليه في القوات المسلحة الأوكرانية”.