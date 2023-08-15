تحذير شديد اللهجة.. نداء عاجل من زيلينسكي لسكان أوكرانيا

انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المدنيين الأوكرانيين لعدم إظهار تضامن كاف مع الجنود الذين يخاطرون بحياتهم على الخطوط الأمامية في الصراع مع روسيا.

وقال زيلينسكي: “أوكرانيا في حالة حرب وأولئك الذين لا يقاتلون على خط المواجهة يجب أن يساعدوا في القتال ليس في الحانات، وليس في النوادي، وليس عن طريق سباق الشوارع، ولكن من خلال مساعدة المحاربين بطريقة محددة للغاية على أقل تقدير”.

وأضاف أن هزيمة روسيا هي «قضية وطنية مشتركة» وأن المقاتلين الأوكرانيين «يستحقون أن يروا ويشعروا» بالدعم الكامل للمدن.

وتابع: “كل مشاعر البلاد، وكل قوة البلاد يجب أن تكون هناك.. في المعارك من أجل الدولة”.

جاءت تعليقات زيلينسكي بعد أن أكمل جولة في العديد من الوحدات العسكرية المنتشرة على جبهة دونيتسك، بما في ذلك وحدات النازيين الجدد سيئة السمعة “آزوف” و”إيدار”، لرفع الروح المعنوية ومناقشة مواضيع مهمة أخرى، مثل كيف يمكن للقادة إدارة وتحفيز أفرادهم بشكل أفضل.

في وقت سابق من هذا الشهر، اعترف زيلينسكي بالفساد «المقزز» الذي كشفت عنه مراجعة لمراكز التجنيد العسكرية في البلاد.

ووجد التحقيق مؤامرة واسعة النطاق تمتد من كييف إلى 11 منطقة أخرى، حيث تم بيع شهادات إعفاء طبية مزورة لرجال أوكرانيين يسعون لتجنب التجنيد في الجيش.