إجراء عاجل.. صافرات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا تأهبا لضربات روسية

تم الإعلان عن حالة تأهب للغارة الجوية، اليوم الثلاثاء، ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ووفقًا لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فقد دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا بشكل متزامن تقريبًا منذ قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي، في منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك.

ووفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم الإعلان عن الإنذار في الساعة 23:25 في منطقة خاركيف، وبعد دقيقتين - في منطقة دنيبروبتروفسك.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن الإنذار في أجزاء من محافظة زابوروجيه والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في دونيتسك ولوجانسك.

يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.