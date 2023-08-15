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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المشاط: استضافة الإمارات مؤتمر COP28 استمرار لدفع العمل المناخي في المنطقة والعالم

صدى البلد

 أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ COP28 يمثل استمرارًا للجهود الدولية لدفع العمل المناخي في المنطقة والعالم أيضًا، موضحة أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن نتائج الشراكات الدولية والجهود المبذولة على مدار عام طوال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية لبرنامج "نُوَفِّي".

جاء ذلك خلال لقائها مع محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، لبحث تعزيز جهود التعاون المستقبلي في ضوء العلاقات المصرية الإماراتية ودعم جهود التعاون الإنمائي.

وعبرت الوزيرة عن تقديرها جهود الصندوق لدعم جهود التنمية في مصر والعلاقات الوثيقة على مدار عقود، موجهة الشكر لصندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات على التعاون المثمر والتواصل المستمر على مدار الفترة الماضية حتى إتمام اتفاقية التمويل الدوار لتمويل واردات القمح بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن محفظة التعاون المشترك تخطت قيمتها ملياري دولار، نفذت من خلالها العديد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود المشتركة مع شركاء التنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة عبر مؤسسات التمويل الدولية، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" خلال مؤتمر المناخ COP27 بهدف تحفيز الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة للقطاع الخاص في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC.

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