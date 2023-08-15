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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضرر 19 ولاية.. انقطاع الكهرباء يترك أجزاء كبيرة من البرازيل في الظلام

البرازيل
البرازيل

قالت السلطات البرازيلية، اليوم الثلاثاء، إن انقطاع التيار الكهربائي ترك أجزاء كبيرة من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في البرازيل بدون كهرباء، حيث تضررت 19 ولاية على الأقل من ولايات البرازيل.

وأثر الانقطاع على وسائل النقل العام، واضطر الركاب إلى إخلاء خطوط مترو الأنفاق في المدن الكبرى، بما في ذلك ساو باولو وبيلو هوريزونتي وسلفادور، وكانت إشارات المرور مطفأة في مدن أخرى.

وقالت السلطات الحكومية إن انقطاع التيار الكهربائي حدث في الساعة 8:31 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أنه “تمت استعادة الطاقة في بعض أجزاء البلاد بحلول الساعة 10:00 صباحا ، لكن العديد من المناطق ظلت بدون كهرباء”.

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ولفتت إلي أن سبب انقطاع التيار الكهربائي لا يزال قيد التحقيق.

البرازيل كهرباء انقطاع الكهرباء

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