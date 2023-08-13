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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يوجد استعداد.. إعلان عاجل من البرازيل بشأن محادثات السلام في أوكرانيا

البرازيل
البرازيل

قال السفير البرازيلي لدى مينسك، برنار يورج ليوبولد دي جارسيا كلينجل، اليوم الأحد، إن البرازيل وبيلاروسيا ودول أخرى تحاول إيجاد إمكانيات لبدء محادثات حول التسوية الأوكرانية، ولكن لا يوجد أي استعداد لها.

وأوضح السفير البرازيلي في مقابلة مع قناة ONT التلفزيونية: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، يجب على أطراف النزاع الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى توافق في الآراء، ولكن حتى الآن لا يجد استعداد.

وأضاف كلينجل أن العمل على فتح إمكانية لمحادثات السلام الآن من مهم جدا لتحقيق الاستقرار في كل من المنطقة الأوروبية والعالم.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في وقت سابق، إن روسيا هي الضامن للسلام الدائم في العالم، كما خرج بمبادرة لوضع صيغة دولية جديدة لتسهيل الحوار بين موسكو وكييف. 

وقال أيضًا إنه سيكون مستعدًا إذا لزم الأمر للعمل كوسيط خلال المحادثات المباشرة بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وشارك المستشار البرازيلي الخاص للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، في اجتماع بشأن أوكرانيا عقد في كوبنهاجن في 24 يونيو، وخلال الاجتماع دعت الدول الغربية المجتمع الدولي إلى التجمع ضد موسكو في الصراع الحالي.

إلى جانب ذلك، شاركت البرازيل في المشاورات في جدة السعودية يومي 5 و 6 أغسطس، حيث كان من المخطط في البداية مناقشة خطة سلام زيلينسكي فقط، ولكن تم تقديم مبادرة سلام أخرى من قبل المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأخرى.

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