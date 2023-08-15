تقلبات مفاجئة بمدينة سانت كاترين.. وسيول تضرب وادي الطرفة



تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لتقلبات جوية مفاجأة، وغطت السحب سماء المدينة، ثم سقوط أمطار متوسطة الحدة أسفرت عن حدوث سيول خفيفة بمنطقة الطرفة.

وتتعرض مدينة سانت كاترين لتساقط الأمطار وحدوث سيول لليوم الثاني على التوالي في ظاهرة فريدة من نوعها، نتيجة لعدم استقرار حالة الطقس التي تشهدها البلاد.



وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة تداعيات الموقف أول بأول، ونشر معدات الحملة الثقيلة على الطرق الرئيسية والمحورية بالمدينة لرفع أي إطماءات على الطرق، ومتابعة سريان السيول، للتأكد من سيرها في مجراها الطبيعي لتصب في البحيرات والسدود التي جرى إنشاؤها بغرض تخزين مياه السيول والاستفادة منها في أغراض الزراعة والشرب.



وأكدت الوحدة المحلية في بيان اليوم، أن السيول نتجت عن تراكمات مياه الأمطار على قمم الجبال، ثم تساقطت من أعالي الجبال على هيئة شلالات، لترسم لوحة فنية رائعة في صحراء المنطقة.

وأوضح البيان، أن جميع الطرق المؤدية إلى المدينة مفتوحة وتمل بشكل طبيعي، ولم يجري غلق أي منها.



وكانت قد تعرضت مدينة سانت كاترين أمس لحالة من تقلبات الطقس وتساقط أمطار خفيفة، مع رياح شديدة غير محملة بالرمال ، وغطت سماء المدينة السحب، وأعقبها حدوث سيول بمنطقة الزيتونة حتى منطقة النبي صالح.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء استمرار التحسن في الأحوال الجوية ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا على جنوب سيناء، مع ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق ساعد على تلطيف الأجواء، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء .

سيول سانت كاترين

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