عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقلبات مفاجئة بمدينة سانت كاترين.. وسيول تضرب وادي الطرفة

سيول سانت كاترين
سيول سانت كاترين


تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لتقلبات جوية مفاجأة، وغطت السحب سماء المدينة، ثم سقوط أمطار متوسطة الحدة أسفرت عن حدوث سيول خفيفة بمنطقة الطرفة.
وتتعرض مدينة سانت كاترين لتساقط الأمطار وحدوث سيول لليوم الثاني على التوالي في ظاهرة فريدة من نوعها، نتيجة لعدم استقرار حالة الطقس التي تشهدها البلاد.


وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة تداعيات الموقف أول بأول،  ونشر معدات الحملة الثقيلة على الطرق الرئيسية والمحورية بالمدينة لرفع أي إطماءات على الطرق، ومتابعة سريان السيول، للتأكد من سيرها في مجراها الطبيعي لتصب في البحيرات والسدود التي جرى إنشاؤها بغرض تخزين مياه السيول والاستفادة منها في أغراض الزراعة والشرب.


وأكدت الوحدة المحلية في بيان اليوم، أن السيول نتجت عن تراكمات مياه الأمطار على قمم الجبال، ثم تساقطت من أعالي الجبال على هيئة شلالات، لترسم لوحة فنية رائعة في صحراء المنطقة.
وأوضح البيان، أن جميع الطرق المؤدية إلى المدينة مفتوحة وتمل بشكل طبيعي، ولم يجري غلق أي منها.


وكانت قد تعرضت مدينة سانت كاترين أمس  لحالة من تقلبات الطقس وتساقط أمطار خفيفة، مع رياح شديدة غير محملة بالرمال ، وغطت سماء المدينة السحب، وأعقبها حدوث سيول بمنطقة الزيتونة حتى منطقة النبي صالح.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء استمرار التحسن في الأحوال الجوية ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا على جنوب سيناء، مع ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق ساعد على تلطيف الأجواء، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء .

سيول سانت كاترين

Screenshot_٢٠٢٣-٠٨-١٥-١٧-١٦-٠٥-٤٨٣_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٣-٠٨-١٥-١٧-١٦-٠٥-٤٨٣_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٣-٠٨-١٥-١٧-١٦-٣٩-٢٨٠_com.facebook.katana~3
Screenshot_٢٠٢٣-٠٨-١٥-١٧-١٦-٣٩-٢٨٠_com.facebook.katana~3
Screenshot_٢٠٢٣-٠٨-١٥-١٧-١٦-٣٩-٢٨٠_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٣-٠٨-١٥-١٧-١٦-٣٩-٢٨٠_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٣-٠٨-١٥-١٧-١٩-٠٥-٩٩٣_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٣-٠٨-١٥-١٧-١٩-٠٥-٩٩٣_com.facebook.katana~2
تقلبات جوية سانت كاترين جنوب سيناء سيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

خطأ شائع عند تسجيل الرغبات في التنسيق.. نصيحة مهمة من التعليم العالي

موضوعات متعلقة

سيول الخير الصيفية تملأ بحيرات سانت كاترين

ترشيحاتنا

في أوضة نومي وعربيتي.. زوجة سعد الصغير تتهمه بتصويرها بكاميرات سرية

أبو الغيط يشارك في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية مع سوريا

نائب وزير السياحة والآثار تتابع تطوير التجلي الأعظم في سانت كاترين

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

السعودية .. إعلان هام من التعليم بشأن مواعيد بدء الدراسة

كورونا جديد| ما هي أعراض متحور EG.5 "إيريس"؟!.. وهذه البلاد مهددة بالإصابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

على شريط القطر.. مقطع فيديو لصورة سيلفي ينتهي بمأساة ..أعرف التفاصيل

فيديو

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

حقيقة تظاهر الرجال الصلع في الأردن للمطالبة بوقف عمليات زرع الشعر |فيديوجراف

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ