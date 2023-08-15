بيان من الجزائر عن "الفاجعة الأليمة" في إيران

أدانت الجزائر اليوم الثلاثاء الهجوم الإرهابي في مرقد شاهجراغ جنوبي إيران، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عنه.

وأعرب الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية، عن إدانة الجزائر للهجوم الإرهابي الذي ارتكب أمس الأول الأحد 13 أغسطس، على مرقد "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران، مخلفا العديد من الضحايا والمصابين.

أكد الناطق الرسمي للوزارة في بيان له على تضامن الجزائر مع إيران في هذه الفاجعة الأليمة، متقدما بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلن التلفزيون الإيراني، مساء الأحد الماضي، عن تبني تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد، والذي تسبب في مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بعد إطلاق نار من قبل إرهابي داخل مرقد شاه جراغ في شيراز.