الشباب تعقد سلسلة ندوات عن مخاطر الإدمان الرقمي والمراهنات ببور سعيد

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ندوة توعوية تحت شعار مخاطر الإدمان الرقمي(الألعاب الإلكترونية والمراهنات)"، ضمن خطة أنشطة أندية التثقيف والمجتمع وذلك بمركز شباب بورسعيد.

وقد حاضر بالندوة الاستاذ معتز فؤاد احمد، وتناولت الندوة العديد من المحاور منها؛ تعريف الإدمان الرقمي ، أنواعه ، الاثار النفسية والصحية الناتجة عنه ، تعريف المراهنات الإلكترونية وأنواعها.

وأوضحت الندوة أيضاً : دور كلا من الأسرة ومؤسسات الدولة في الحد من تلك الظاهرة ، والفرق بين الاستخدام الطبيعي والإدماني للتكنولوجيا.

الجدير بالذكر أن هذه الندوة تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب بمخاطر الإدمان الرقمي على الصحة النفسية والاجتماعية والجسدية ، وتعريفهم العلامات الدالة على الإدمان الرقمي واستراتيجيات الوقاية منه.