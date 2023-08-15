عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بالشأن الأمريكي: العالم يواجه حروبا باردة بين تكتلات دولية مختلفة

الصين وروسيا
الصين وروسيا

قال السفير مسعود معلوف الخبير في الشئون الأمريكية، إن الصين وروسيا وكوريا الشمالية لا ترحب بقمة كامب ديفيد بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان.

txt

الكشف عن تحرك كبير من الصين وروسيا ضد أمريكا في آلاسكا.. تفاصيل

txt

مسيرات بـ100 مليون دولار.."بوليتيكو" تكشف عن تعاون عسكري سري بين الصين وروسيا

 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أهمية القمة ليست بسبب رمزية موقعها التاريخي، ولكن بسبب الذكرى الثامنة والسبعين لأمرين مهمين، الأول تدمير الولايات المتحدة مدينتي هيروشيما ونجازاكي.

وأوضح أن الأمر الثاني هو أن اليوم الذكرى الخامسة والسبعين لخروج القوات اليابانية من كوريا بعد أن احتلتها نحو 35 سنة، فهذه القمة التاريخية بين دول يجمعها تاريخ من الحروب الدامية، في مواجهة الصين وكوريا الشمالية مع تطورات ما تقوم به من برامج الصواريخ والبرنامج النووي.

وذكر أن الصين وصفت هذه القمة بأنها نوع من الناتو المصغر، وسيزيد من حدة التوتر في الباسيفيك، وبالفعل زار وزير الدفاع الصيني روسيا، فنحن الآن نشاهد حروبا باردة بين مجموعات مختلفة في العالم، فلم تعد الحرب الباردة بين معسكرين معسكر الشرق ومعسكر الغرب، بل أصبحت بين مجموعات من هنا ومجموعات من هناك.

الإعلامية إيمان الحويزي البرنامج النووي الحرب الباردة الصين وكوريا الشمالية الصين وروسيا برنامج مطروح للنقاش شاشة القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

خطأ شائع عند تسجيل الرغبات في التنسيق.. نصيحة مهمة من التعليم العالي

ترشيحاتنا

في أوضة نومي وعربيتي.. زوجة سعد الصغير تتهمه بتصويرها بكاميرات سرية

أبو الغيط يشارك في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية مع سوريا

نائب وزير السياحة والآثار تتابع تطوير التجلي الأعظم في سانت كاترين

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

السعودية .. إعلان هام من التعليم بشأن مواعيد بدء الدراسة

كورونا جديد| ما هي أعراض متحور EG.5 "إيريس"؟!.. وهذه البلاد مهددة بالإصابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

على شريط القطر.. مقطع فيديو لصورة سيلفي ينتهي بمأساة ..أعرف التفاصيل

فيديو

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

حقيقة تظاهر الرجال الصلع في الأردن للمطالبة بوقف عمليات زرع الشعر |فيديوجراف

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ