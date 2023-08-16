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برلمان

برلمانية توضح فوائد نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب في تخريج جيل واعد

نجلاء العسيلي عضو
نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب

أيدت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرار الدكتور  رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  بشأن نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب وتطوير تدريبات الإخصائيين النفسيين وزيادة أعدادهم.

 

نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن قرار وزير التربية والتعليم بشأن نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب وتطوير تدريبات الأخصائيين النفسيين وزيادة أعدادهم إيجابى ويهدف لتخريج جيل واعد قادر على رفع اسم مصر عالياً.

 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية زيادة الوعى الأخلاقي لدى طلابنا وترسيخ الأخلاق الحميدة عندهم في المراحل التعليمية الأساسية وإعادة بناء القيم والأخلاق الطيبة التي نحتاجها لصالح المجتمع، بالإضافة إلى تحصين النشء من التطرف فى ظل ما يعانيه مجتمعنا من انفلات أخلاقى وحالات فوضى وظواهر سلبية بين الشباب.

 

وأوضحت النائبة أن  نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب فى المدارس يقضي على وقائع اعتداء الطلاب على المعلمين او العكس، وتفعيل ذلك داخل المدرسة سيكون ايجابى جدا لان المدرسة تعد البيت الثاني والمعلم والمربي الذي يصقل الطفل ويقوِّمه ويُغني مهاراته ويبرز مواهبه ويوجهه إلى الطريق الصحيح.

 

وتجدر الإشارة الى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،أكد  أنه سوف يتم العمل على نشر الوعي الصحى والنفسي للطلاب وتطوير تدريبات الأخصائيين النفسيين وزيادة أعدادهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كثيرًا من الآباء والأمهات يفرقون في المعاملة بين أولادهم وهذا خطأ وينتج عنه “أمراض نفسية”.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة : نري في المدارس وقائع غريبة مثل طالب يعتدي علي معلمه أو العكس لذلك نحتاج المبادرات النفسية المهمة التي تساعدنا في بناء الإنسان.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : هدفنا ليس الدرجات ولكن هدفنا بناء الإنسان كامل وذلك يأتي بالشراكة مع كل المؤسسات المعنية والتي من أبرزها مؤسسات المجتمع المدني.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نحن بصدد عمل مبادرة لمواجهة التنمر والعنف في المدارس لانه يوجد بعض الطلاب لا يستطيعون مواجهة التنمر مما يؤدي لإصابتهم بتعب نفسي من التنمر.

وأدلى الأخصائي النفسي عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس بتصريحات هامة ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة لإطلاق "برنامج تدريبي  للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين"فى المدارس.

وشدد الأخصائي النفسي عبد الناصر عمر استاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس ، على أهمية تعاون وزارة التربية والتعليم مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي ، مؤكداً أن 25 % من الطلاب يعانون من أمراض نفسية والكثير من الطلاب يعانون من الوسواس القهرى.

البحث العلمي الاخلاق التعليم الفني الدكتور رضا حجازي المراحل التعليمية الوعى الصحى دكتور رضا حجازي

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