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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح شكري: نعمل مع دول المنطقة للوصول لحلول للأزمة السودانية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن استمرار الازمة في السودان موضع قلق لمصر والدول المجاورة، خاصة للارتباط التاريخي بين شعوب المنطقة والإحساس بأهمية العمل على احتواء هذه الأزمة والحفاظ على السودان.

وقال سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، إن اجتماع دول الجوار الذي عقد في تشاد يأتي تنفيذا لتوجيهات قمة الجوار الذي عقد في القاهرة، وتم الاتفاق على بلورة خريطة طريق، للتفاعل مع الأطراف السودانية المختلفة لاحتواء الأزمة السودانية.

حلول الأزمة السودانية

وأوضح وزير الخارجية، أن الخطة هي توزيع الجهد والدور على دول الجوار للاضطلاع بالمهام للشق السياسي والأمني والإنساني، للعمل على وجود حلول للأزمة السودانية.

سامح شكري وزير الخارجية السودان قمة الجوار اجتماع دول الجوار

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