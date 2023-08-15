وزير الخارجية: ترحيب عربي بقرارات حكومة سوريا بدخول المساعدات الإنسانية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه هناك ترحيب بالقرارات التي اتخذتها الحكومة السورية بالعمل على دخول المساعدات الإنسانية.

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي له، :" هناك ترحيب بتمديد العمل بمعبر باب السلامة بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري ".

وأضاف سامح شكري:" نحث كافة المنظمات الأممية الإغاثية بمراعاة ما يقع على الشعب السوري من أعباء وتكثيف الجهود لمساندهم".

وتابع سامح شكري:" هناك تشاور وتنسيق وثيق بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين في إطار توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين وتوفير المناخ الملائم الآمن لعودتهم على أماكن سكنهم بسوريا ".