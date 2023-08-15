رئيس القومية للأنفاق: نستهدف 15 مليون راكب شهريا

كشف اللواء طارق جويلى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل افتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو قريبًا، موضحًا المراحل الجديدة لمترو الأنفاق وجهود الارتقاء بمنظومة النقل .

قال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي"، إنه تم زيادة عدد الركاب من 3 مليون لـ 5.5 مليون ، ونتوقع في المرحلة الثالثة أن يصل عدد ركاب المترو لـ 10 مليون في الشهر، ومع الدخول المرحلة 3C هناك مخطط للوصول لـ 15 مليون راكب في الشهر الواحد.

أشار إلى أنه من المقرر انتهاء تلك المرحلة 3C في النصف الأول من عام 2024، في أكتوبر المقبل سيتم بداية التشغيل التجريبي للمرحلة 3C.

وذكر أن عمليات التنفيذ مطابقة لأكواد الإتاحة، وهناك فيديو تعريفي لعملية حجز التذاكر بشكل مبسط داخل المحطات بعيدًا عن الشبابيك التقليدية، ويكون من خلال ماكينات خاصة ، وكارت ذكي، يمكن شحنه مثل شحن كارت الهاتف.