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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

القهوة
القهوة

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة.. القهوة من المشروبات المتوفرة في كل منزل تقريبا ولكن هناك العديد من الاستخدامات الجانبية لها.

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وفقا لما جاء في موقع "الجارديان" فإن هناك استخدامات منزلية عديدة للبن والقهوة التي تساعد في جعل رائحته أفضل.

قم بإزالة الروائح الكريهة من الثلاجة باستخدام القهوة، فقط املأ البرطمان بالحبيبات وضعه في الجزء الخلفي من الثلاجة ، مكشوفًا.

قم بإزالة الروائح الكريهة من يديك باستخدام البن وبعد تقطيع الثوم أو البصل فقط كل ماعليك فعله هو 
فرك تفل القهوة على يديك للتخلص من الروائح الكريهة.

كما يمكن استخدام القهوة للتخلص من رائحة وصفات للعناية بالشعر الطبيعية التي تحتوى على الثوم أو زيت الثوم.

القهوة الروائح الكريهة الشعر الطبيعى زيت الثوم استخدامات القهوة استخدامات البن

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