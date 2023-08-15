عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني وذوي الهمم

صدى البلد

كرمت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، أوائل الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني وذوي الهمم في حفل أقامته المحافظة بمدينة رأس البر.

اُستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما استهلت المحافظ كلمتها بتهنئة أوائل الشهادات العامة والأزهرية لما حققوه من جهد مشرف طوال العام الدراسي الماضي، وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة، معربة عن تقديرها واعتزازها بجهودهم، داعية الله أن يسدد خطاهم ويرعاهم. 

كما وجهت محافظ دمياط التحية إلى أولياء الأمور لما بذلوه من جهود كبيرة للوصول بأبنائهم إلى تلك المراكز، مشيدة بجهود وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف للارتقاء بالمنظومة التعليمية لبناء جيل قوي قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط والإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية على التنظيم الجيد للعملية التعليمية خلال العام الدراسي الماضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

ترشيحاتنا

لا صحة لبند العودة للأهلي| ميدو يصدم عشاق الأحمر بشأن محمد شريف

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

وزارة الهجرة تعلن تخصيص بريد إلكتروني للرد على معنى استفسارات المصريين بالخارج بشأن التجنيد

يختصر زمن الرحلة إلى النصف| هذه محطات القطار السريع بين جميع المحافظات

محكمة جورجيا تقر بنشر لائحة اتهام ترامب على الإنترنت

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عكس المتوقع .. دراسة تكشف تأثير سماع الموسيقى وشرب القهوة على المخ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ