محافظ دمياط تكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني وذوي الهمم

كرمت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، أوائل الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني وذوي الهمم في حفل أقامته المحافظة بمدينة رأس البر.

اُستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما استهلت المحافظ كلمتها بتهنئة أوائل الشهادات العامة والأزهرية لما حققوه من جهد مشرف طوال العام الدراسي الماضي، وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة، معربة عن تقديرها واعتزازها بجهودهم، داعية الله أن يسدد خطاهم ويرعاهم.

كما وجهت محافظ دمياط التحية إلى أولياء الأمور لما بذلوه من جهود كبيرة للوصول بأبنائهم إلى تلك المراكز، مشيدة بجهود وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف للارتقاء بالمنظومة التعليمية لبناء جيل قوي قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط والإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية على التنظيم الجيد للعملية التعليمية خلال العام الدراسي الماضي.