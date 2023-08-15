داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

علق أحمد حسام ميدو، على البيان الذي أصدره النادي الأهلي بشأن الاستفسار عن موعد ومكان السوبر المحلي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيان الأهلي بشأن موعد ومكان السوبر المحلي، ليس استفسارا ولكن رد على إعلان مجلس أبو ظبي الرياضي على استحداث البطولة"

وأضاف: "باستفسار الأهلي اليوم، احنا داخلين على مشكلة كبيرة، والأهلي بيقول من بيانه لو في تغيير في نظام البطولة لازم أتبلغ بيه من دلوقتي عشان أرتب نفسي"

واختتم: "داخلين على خناقة جديدة هنفضل مع بعض نتابع الحلقات بتاعتها، ومفيش حد في اتحاد الكرة حتى الآن رد على استفسار النادي الأهلي"

