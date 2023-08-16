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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف قدرات أسطورية لأفضل هاتف أندرويد في العالم

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

كشفت تسريبات مفاجآت جديدة عن مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra عملاق الفئة الرائدة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات والإمكانات الفائقة حيث سيكون المنافس لهاتف iPhone 15 Pro Max . 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن Galaxy S24 Ultra والمرشح لأن يكون هاتف الأندرويد الأفضل في العالم مع بداية العام الجديد 2024، سيضم كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 50 ميجابكسل بتقريب بصري 5x ، والتي قد تستخدم مستشعر 1 / 2.52 . 

 

وستستمر سامسونج في استخدام كاميرا تقريب periscope بدقة 10 ميجا بيكسل بتقريب 10x، كما ستقدم الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. 

 

ومن غير الواضح ما إذا كانت سامسونج ستعيد استخدام وحدة كاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل مثل هاتف Galaxy S23 Ultra الحالي أم لا . 

 

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra على بطارية بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة  وتشير التقارير إلى أن الهاتف سيحدث ثورة في بطاريات الهواتف الذكية حيث سيحصل على عدد من التقنيات الرائدة.

 

 وسيحصل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت رام، ونظام التشغيل Android 14.

 

 

 

 

 

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