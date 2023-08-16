نادي الشمس يُحرّر عقدًا لـ محمد الجندي بطل العالم في الخماسي الحديث

حرّر مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد عقدًا جديدًا لأول مرة للبطل الشمساوي محمد أسامة الجندى بعد صعوده من الناشئين للعب مع الكبار وفوزه بالبطولات العالمية لمرحلة الشباب.

وأكد د . أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على دعمه المتواصل لأبطال النادي وتوفير كافة المتطلبات لتحقيق الميداليات الذهبية ورفع اسم النادي في المحافل الدولية من خلال تمثيل منتخبنا الوطني.

من جانبه عبر الجندي عن سعادته باستمراره داخل النادي مؤكداً أن يسعى دائما لتحقيق أفضل النتائج، كما وجه الشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة د. أسامة أبوزيد.

وحضر اللاعب إلى مقر النادي لتوقيع العقد الجديد مع النادي، في حضور د. أسامة أبوزيد رئيس مجلس الإدارة، النائبة أية مدني عضو المجلس، الكابتن تامر علي مستشار مجلس الإدارة.

كما حضرت والدة اللاعب وشقيقه البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي المتوج بفضية الخماسى الحديث في أولمبياد طوكيو 2020 والكابتن أحمد عبدالله المشرف العام على النشاط الرياضي، والكابتن خالد عصفور رئيس جهاز الخماسي الحديث.