بوادر أزمة بين الزمالك والمصري|مفاجأة مدوية بشأن انتقال ثنائي الأبيض للفريق البورسعيدي

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة مدوية بشأن نشوب أزمة مستقبلية بين الزمالك والمصري البورسعيدي، بشأن لاعب القلعة البيضاء.

وكتب عمر ربيع ياسين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: "صدق او لا تصدق او حدث بالفعل 😅

وكيل الاعبين سيد مرعي عشان يمضي احمد عيد و احمد ايمن منصور في المصري عمل ايه بقي ، قال لكامل ابو علي ان مرتضي منصور قاله يشوف عروض ليهم عشان الزمالك مش عايزهم و ان رئيس الزمالك هو اللي طلب مني اني اكلمك و اعرض عليك اللاعيبة".

وأضاف: “في الوقت اللي كامل ابو علي صدق كلام الوكيل و مضي الاعيبه و المصري و الزمالك هيدخلوا في ازمة”.

واختتم: “و الاحتمال الاقرب ان احمد عيد لن يتم قيده بقائمة المصري بسبب موضوع انبي و الزمالك و دلوقتي المصري”.