أخبار الفن| انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان عمان السينمائي.. تامر عاشور يطرح أغنية «عديت» اليوم

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

انطلقت مساء الثلاثاء فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم بالعاصمة الأردنية، وسط حضور نخبة من الشخصيات السينمائية البارزة من مختلف أنحاء الوطن العربي وذلك بمقر مركز الملك حسين الثقافي.

وقد حرص الأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم علي رئيسة المهرجان بالترحيب بضيوف المهرجان، والتأكيد على أهمية إقامة هذه التظاهرة الدولية وما يمثلها من تبادل ثقافي وفني، بحضور المخرج يسري نصر الله، الفنانة بشرى، الفنان إياد نصار، وكل من صبا مبارك وركين سعد.

يطرح المطرب تامر عاشور اليوم أغنية جديدة بعنوان “عديت” عبر موقع الفي يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.

أغنية عديت من كلمات تامر حسين ، الحان غريب ، توزيع توما".

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى يوم الخميس القادم داخل Notch Beach بمدينة العلمين الجديدة.



ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الميدلي التى أشتهر بها تامر عاشور فى حفلاته الغنائية.

يحيى المطرب على الحجار ، حفلا غنائيا 20 أغسطس الجارى على مسرح ساقية الصاوى حيث يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

ويشدو على الحجار بعدد من الأغاني التى تنال إعجاب جمهوره ولعل من أبرزها “القاهرة وزين والزينة”.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء وتبدأ أسعار تذاكر حفل الفنان علي الحجار من 280 جنية .