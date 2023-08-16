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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عائق وحيد.. ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح لاتحاد جدة

صدى البلد

أكد الإعلامي السعودي وليد الفراج، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال وليد الفراج في تصريحات عبر برنامجه “أكشن مع وليد” المذاع على إم بي سي: “الاتحاد لن يكمل موسمه بنفس التشكيل بالتأكيد قبل 7 سبتمبر سيكون هناك إضافات نظرًا لمشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها السعودية”.

وأضاف: “حسب معلوماتي أن نادي ليفربول وافق مبدئيًا على مناقشة صفقة انتقال محمد صلاح، لنادي الاتحاد”.

رحيل محمد صلاح

واختتم: “هناك مشكلة في مدرب الفريق كلوب، وهو العائق في صفقة محمد صلاح، نادي الاتحاد وصندوق الاستثمار ولجنة التعاقدات، يضغطون برفع العرض لإغراء ليفربول للموافقة على بيع محمد صلاح”.

صلاح محمد صلاح ليفربول وليد الفراج اتحاد جدة السعودي

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