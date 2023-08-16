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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو مروع.. كيف تصرفت فتاة مع ثعبانين اخترقا سقف منزل بأستراليا

كيف تصرفت فتاة مع
كيف تصرفت فتاة مع ثعبانيين اخترقا سقف منزل بأستراليا

وثق مقطع فيديو مروع تصرف فتاة تعمل كصائدة ثعابين مع زاحفين سجاد اخترقتا سقف منزل على ساحل  جنوب شرق ولاية كوينزلاند في أستراليا. 

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” الهدوء والشجاعة اللذين تحلت بهما الفتاة أثناء مهمتها الخطيرة لاصطياد الثعابين. 

ثعابين فوق السقف 

بدأت القصة عندما سمعت العائلة التي تسكن المنزل إلى ضوضاء عالية من السقف مما دفعهم إلى استدعاء صائدة الثعابين للتحقق من الأمر. 

وبمجرد أن أتت صائدة الثعابين، بدأت في فتح مربع صغير في سقف المنزل ثم استخدمت ملقط لاستخراج الثعبانين حيث سحبتهما في ثواني. 

وفي التعليقات على مقطع الفيديو المنتشر، أثني الكثيرون على عمل الفتاة وشجاعتها. 

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شاهد كيف تصرفت فتاة مع ثعبانين اخترقا سقف منزل بأستراليا  
شاهد كيف تصرفت فتاة مع ثعبانين اخترقا سقف منزل بأستراليا  
شاهد كيف تصرفت فتاة مع ثعبانين اخترقا سقف منزل بأستراليا  

 

 

 

 

ثعابين السقف صائدة ثعابين ولاية كوينزلاند استراليا

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فيديو مروع.. كيف تصرفت فتاة مع ثعبانين اخترقا سقف منزل بأستراليا

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