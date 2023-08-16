«قومي المرأة» بالبحر الأحمر ينظم يومًا تدريبيًا بعنوان «فكرة مشروعك.. التسويق الإلكتروني»

نظّم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، يومًا تدريبيًا بعنوان"فكرة مشروعك ... التسويق الإلكتروني"، وذلك بقاعة فرع المجلس القومي للمرأة بالغردقة.

أدار فعاليات تنظيم وتنفيذ اليوم التدريبي، صلاح عبيد، عضو فرح المجلس بمدينة الغردقة، وحضره نرمين أبو سريع، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، والتي تحدثت عن الدورات التدريبية والندوات التوعوية التي يقدمها المجلس، والتي من ضمن أهدافها تنمية مهارات السيدات وجعلهن متميزات، وتمكنهن اقتصاديا، كما تحدثت عن مبادرة "لقمة حلوة" التي أطلقها فرع المجلس بالتعاون مع أحد فنادق الغردقة لتعليم السيدات أساسيات صنع الحلويات.

وحاضر بالتدريب سماح علي، مسوق إلكتروني، والتي تحدثت عن أساسيات التسويق أون لاين، وكيفية بدء تسويق مشروع من خلال الفيس بوك، وطريقة عمل صفحة وغلاف للصفحة ولوجو، وطريقة كتابة المنشور التسويقي، كما تم التدريب على كيفية عمل إعلانات وتحديد أنواع المنشورات حسب نوع المنتج ومرحلة العميل.