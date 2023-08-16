هل عاد اللاجئون الأوكران إلى بلدهم أم استوطنوا بعيدا؟

يظهر أن الكثير من الأوكران الذين فروا جراء الحرب أما صاروا مستوطنين في الخارج أو لاجئين مؤقتين، بينما بعضهم صار لا يفكر في العودة للحياة في أوكرانيا إلا زيارات.

في ذلك تقول كسينيا ، وهي لاجئة تعيش في بيركشاير ببريطانيا، لبي بي سي: "لا يمكنك تخيل هذه اللحظة حتى تحدث فعليًا".

ويشهد هذا الصيف زيارة بعض اللاجئين الأوكرانيين لأوطانهم للمرة الأولى منذ فرارهم من البلاد.

قالت بي بي سي، يشعر الكثيرون بالعجز والحنين إلى الوطن ، ويقضون الآن فترات قصيرة من الوقت في المنزل ، على الرغم من المخاطر.



ناتالي وكسينيا وأوكسانا ، الذين يعيشون في بيركشاير ، هم من بين الذين يزورون وطنهم.

ذكرت كسينيا ، التي ذهبت إلى لفيف في يونيو: "ترى عائلتك فقط وتبدأ في البكاء".

ووصفت شعورها "كضيفة" في المدينة لأنها لم تستطع زيارة مسقط رأسها في سلافيانسك حيث تبعد 40 ميلاً فقط عن خط المواجهة.

أضافت كسينيا: "تعمل المطاعم و المتاجر في أوكرانيا ، والناس في إجازة لكن في أي لحظة يمكننا سماع دوي الإنذار ويمكن أن يبدأ القصف".



وتقول إنها تأمل في أن يزور الناس بلدها في المستقبل ليس بسبب الصراع ولكن لأنها "جميلة حقًا" و "هناك الكثير من الأشياء التي يجب تجربتها".