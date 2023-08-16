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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاج الفيروسات والبكتريا ضمن مبادرة الأم والجنين في "100 يوم صحة"| تفاصيل

100 يوم صحة
100 يوم صحة

كشف الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة السابق بكلية طب عين شمس، تفاصيل جديدة عن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، مشيرا إلى أن المبادرة تذهب للمواطنين في كل مكان في مصر.

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100 يوم صحة.. تقديم 385 ألف خدمة للمواطنين في المحافظات

وأضاف أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن مبادرة 100 يوم صحة تهتم بصحة المرأة وكبار السن لمنع تفاقم مشاكل الأمراض المزمنة المصابين بها.

وقال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة بكلية طب عين شمس، أن علاج الفيروسات والبكتريا ضمن مبادرة اأم  والجنين بمبادة  100 يوم صحة، لافتا إلى أن الأرقام التي تحققها المبادرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن المصري المريض والصحيح.
وأشار إلى أن المبادرة تهتم بصحة المرأة وصحة الاسرة والكشف المبكر عن الامراض المزمنة.

100 يوم صحة أشرف عقبة أستاذ الباطنة صحة المصريين اخبار التوك شو

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