الصحة تكشف أعراض الإصابة بالحزام الناري وطرق علاجه

كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن أعراض الإصابة بالحزام الناري وطرق علاجه وذلك ضمن المنشورات التوعوية للوزارة لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين.

وقالت وزارة الصحة ،إن أعراض الإصابة بالحزام الناري تتمثل في التالي:-



الألم والإحساس بالحرقة في مكان الإصابة.

طفح جلدي أحمر يستمر لبضعة أيام

بثور ممتلئة بالسوائل.

حساسية تجاه اللمس والضوء



المضاعفات



وعن المضاعفات أوضحت وزارة الصحة والسكان أنها تتمثل في التالي

ألم عصبي شديد قد يستمر حتى بعد زوال البثور وقد يستمر لأكثر من 3 شهور

الصحة توضح طرق علاجه





وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم علاجه بالتقنيات الحديثة (التردد الحراري، وحقن جذور الأعصاب)

لإيقاف الألم وتتم تحت تأثير المخدر الموضعي وبإرشاد الأشعة.