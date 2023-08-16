الصحة تكشف أعراض الإصابة بالحزام الناري وطرق علاجه

كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن أعراض الإصابة بالحزام الناري وطرق علاجه وذلك ضمن المنشورات التوعوية للوزارة لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين.
وقالت وزارة الصحة ،إن أعراض الإصابة بالحزام الناري تتمثل في التالي:-
- الألم والإحساس بالحرقة في مكان الإصابة.
- طفح جلدي أحمر يستمر لبضعة أيام
بثور ممتلئة بالسوائل.
حساسية تجاه اللمس والضوء
المضاعفات
وعن المضاعفات أوضحت وزارة الصحة والسكان أنها تتمثل في التالي
- ألم عصبي شديد قد يستمر حتى بعد زوال البثور وقد يستمر لأكثر من 3 شهور
الصحة توضح طرق علاجه
وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم علاجه بالتقنيات الحديثة (التردد الحراري، وحقن جذور الأعصاب)
لإيقاف الألم وتتم تحت تأثير المخدر الموضعي وبإرشاد الأشعة.