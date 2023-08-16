عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

هدية جديدة بمليار دولار للمصريين بالخارج.. ماذا فعلت الحكومة لجذب أموالهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحرص وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على توفير سبل الحماية والرعاية والدعم لجميع المصريين في كل أنحاء العالم، واتخاذ قرارات وإجراءات تؤكد وقوف الدولة إلى جوارهم وتحقيق كافة مطالبهم خاصة في أصعب اللحظات، وظهر ذلك بقوة آخر 3 أعوم، بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وصولا لأحداث السودان الشقيق.

شركة المصريين بالخارج

وسبق وأن قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج - خلال مؤتمر عقد في يوليو 2023، إن عدد المصريين في الخارج يصل إلى 14 مليون مصري، وهم جزء هام في ركيزة بناء الاقتصاد الوطني، ويمثلون أحد أهم موارد الدولة في توفير والعملة الصعبة.

فيما قال طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، إن مصر استقبلت قرابة 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الجاري 2023، مشددًا على أهمية تلك التدفقات في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص الدولة على جذب استثمارات المصريين بالخارج، لذا عكفت على إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار، والتي تأتي ضمن أحد طلباتهم، ويديرها بالكامل المصريون بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري، ويتلخص دور الوزارة في تقديم الدعم والمساندة والتنسيق مع جهات الدولة لتقديم الدعم للشركة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزيرة، الثلاثاء، لاستعراض أهم إنجازات الوزارة خلال عام إلى جانب نتائج مؤتمر المصريين في الخارج "النسخة الرابعة" والذي عقدته الوزارة في 31 يوليو الماضي.

وقالت الوزيرة إن شركة المصريين بالخارج للاستثمار سيتم تأسيسها برأس مال قدره مليار دولار، وستعمل في الأنشطة التكنولوجية والزراعية والسياحية.

وأشارت إلى الاهتمام الكبير للمستثمرين من المصريين بالخارج بالانضمام للشركة استثمارات، ومؤخرا تلقت طلبًا من مجموعة من المصريين العاملين بدولة الكويت للانضمام، مضيفة أن عدد المؤسسين يبلغ 10 مستثمرين، وقامت الوزارة بإبلاغهم بالشركات التي قامت الدولة بالتخارج منها ومجالات الاستثمار الواعدة على أرضها.

المستشار علاء سليم 

إقبال كبير في هذه الدول

وقال المستشار علاء سليم أمين عام الاتحاد المصريين في الخارج بالكويت، إن فكرة إنشاء شركة للمصرين بالخارج هو أمر في غاية الأهمية حيث إنه كان مطلباً لأبناء المصريين بالخارج وذلك لاستيعاب كافة رؤوس الأموال الكبيرة والصغيرة وجذب مدخرات المصريين بالخارج والعائدين منهم للانخراط في محفل الاستثمار بشروط ميسرة .

وأضاف أمين عام الاتحاد المصريين في الخارج بالكويت خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن الشركة من المفترض أن تعمل في المجالات التنموية التي تفيد مصر، مشيراً إلى أنها شركة مساهمة تساعد المصريين في الخارج لإكساب المصريين بالخارج أرباح حسب حجم مشاركتهم وإسهماهم في الشركة.

وأكد سليم، أنه فيما يخص المستثمرين الراغبين في الاستثمار فهناك بشائر لإقبال عدد كبير منهم خصوصاً الموجدين بالدول العربية، لافتاً إلى ضرورة دعم الاستثمار  ووضع المدخرات الخاصة بالمصريين بالخارج بالشركة بدلاً من الاستثمار بدول شرق اسيا وشرق اوروبا، وإلى آخره.

وأكمل أمين عام الاتحاد المصريين في الخارج بالكويت: هناك الكثير من الدول تعمل على جذب المدخرات الموجودة لدى الجاليات في منطقة الخليج تحديداً، كما أن هناك دعوة للجاليات الموجودة في الدول النفطية تحديداً بالمشاركة لتحقيق أكبر قدر من المزايا؛ أولهم استثمار الأموال في شركة مصرية داعمة للمصرين بالخارج وللوطن، فضلاً عن أن الكثير من المستثمرين المصريين الموجدين بالخارج لا يعلمون اين يستثمرون أموالهم فبالتالي الشركة وفرت دراسة جدوى لكي يساهم المستثمر في بلده.

يشار إلى أنه كانت قد أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الأيام القليلة الماضية إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان معاش بكرة بالدولار، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار. 

وقالت السفيرة سها جندي أن طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى إن المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.

وزارة الهجرة تعلن تخصيص بريد إلكتروني للرد على معنى استفسارات المصريين بالخارج بشأن التجنيد

استفسارات المصريين بالخارج بشأن التجنيد.. الخارجية تعلن عن رقم واتساب وبريد إليكتروني

المصريين بالخارج وزارة الهجرة شركة المصريين بالخارج السفيرة سها جندي النقد الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

قرار عاجل ضد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وآخرين

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

أحمد الزيات: طرح معاش تأميني بالدولار خطوة هامة لتشجيع تحويلات المصريين بالخارج

الهجرة: شركة المصريين بالخارج لجذب استثماراتهم ودور الوزارة الدعم والمساعدة

برلمانية: إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج حماية تأمينية لهم

ترشيحاتنا

طرح أولى جلسات تداول السكر فى البورصة المصرية للسلع.. غدا

ليس لها أساسا شرعيا.. طالبان تمنع أنشطة الأحزاب السياسية في أفغانستان

المال الحرام لهم جل الحياة.. حيثيات حكم المؤبد للصوص محل ذهب بالقاهرة

انطلاق أول سفينة شحن من الممر الإنساني بميناء أوديسا.. تفاصيل

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

سائق وفني يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببني سويف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات تألقن بالفوشيا والأخضر النيون.. برأيك من الأجمل ؟

يمكن أن يدمر غرفة في دقائق| مالكو الدرجات والأسكوتر الكهربائيين في ورطة..تفاصيل

الممنوعون من الشاي باللبن.. تعرف عليهم

34 جثة ملفوفة في المطبخ.. لن تصدق ما فعلته عصابة بالمكسكيك| صور

فيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ