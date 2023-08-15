استفسارات المصريين بالخارج بشأن التجنيد.. الخارجية تعلن عن رقم واتساب وبريد إليكتروني

خصصت وزارة الخارجية بريدا إلكترونيا ورقم واتساب، للرد على استفسارات المصريين بالخارج بشأن تسوية مواقف التجنيد.

وقال بيان وزارة الخارجية إن هذه الخطوة تأتي إلحاقا بالمبادرة التي أعلنت بشأن تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين بالخارج، والتي بدأت اعتبارا من أمس الاثنين 14 أغسطس 2023 وتستمر لمدة ثلاثين يوما.

وخصصت الوزارة الرقم (+201275638989) للتواصل عبر تطبيق الواتساب مع المصريين بالخارج، بالإضافة إلى البريد الإليكتروني ‏[email protected].

وناشدت وزارة الخارجية المواطنين المصريين بالخارج الذين تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لإنهاء الموقف التجنيدى بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.