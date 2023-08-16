حزب المؤتمر يكشف عوامل نجاح تجارة الترانزيت وإعادة التصدير بمصر

اعتبر حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات القيادة السياسية بتعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، تأكيد على جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، من خلال تكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانئ المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير.

وأوضح حزب المؤتمر، في تصريحات صحفية، أن عوامل نجاح تجارة الترانزيت تتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية من خلال أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة لتشغيل المحطات، إضافة إلى إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة .

وأكد حزب المؤتمر ضرورة تقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بجميع موانئ العالم، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير أنظمة الجمارك.

وشدد حزب المؤتمر، على ضرورة وضع خطة ترويجية طويلة المدى لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، علاوة على إصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا اليوم، الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.