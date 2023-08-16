عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لبحث آليات تفعيل التعاون.. هيئة الدواء تترأس مجموعة العمل المصرية الجنوب إفريقية

صدى البلد

عقدت هيئة الدواء المصرية، أولى اجتماعات مجموعة العمل المصرية الجنوب أفريقية المشتركة، وذلك في إطار تدشين مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يوليو الماضي بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور بويتوميلو سيميت، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا، وبحضور ممثلي مجموعة العمل من الجانبين.

وشهد الاجتماع مناقشات متبادلة بين ممثلي الهيئتين حول آليات تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ومتابعة خارطة الطريق للاعتماد المرجعي بين البلدين، والذي شملته مذكرة التفاهم، كذلك الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها الجانبين.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن اجتماع اليوم يمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو الالتزام بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وأن توقيع مذكرة التفاهم مهد الطريق نحو صياغة رؤية موحدة من شأنها إدارة حوار فعّال ومستمر بين الجانبين، كما أضاف أن الدولتين لديهم الفرصة لرفع معايير الرقابة بالقارة الأفريقية، وأن هذا التعاون يمهد الطريق إلى نفاذ واتاحة المستحضرات الطبية المصرية بدولة جنوب أفريقيا.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع نظرائها حول العالم، وكذا التأكيد على اهتمامها بالعمق الأفريقي، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم التي عقدتها مع نظيرتها بدولة جنوب أفريقيا؛ لدعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية داخل القارة الأفريقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

هدية جديدة بمليار دولار للمصريين بالخارج.. ماذا فعلت الحكومة لجذب أموالهم

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

برقم خيالي.. اتحاد جدة يقدم عرضا رسميا لضم محمد صلاح

ترشيحاتنا

تعثر مفاوضات ضمك السعودي مع طارق حامد لهذا السبب| تفاصيل

الرعاة والأزمات المالية.. 3 عقبات تضرب دوري المحترفين في القسم الثاني

أجهزة تعدين وغسيل أموال.. القبض على شخص يبيع العملات الافتراضية

البحوث الزراعية ينفذ تدريبا صيفيا لـ258 طالبا

وصول وزير الدفاع الصيني إلى بيلاروس في زيارة رسمية

مقدما رقم الشكاوى| رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل: نسعى لنكون حلقة وصل بين المنتفع والمنشآت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدروا مانشيتات الصحف.. جواسيس موسكو الـ3 في بريطانيا يكشفون قوة المخابرات الروسية

تناول هذه المشروبات تسبب الصلع.. دراسة صادمة

في عيد ميلاده.. قصة معاناة تامر حسنى من عامل بالبنزينة إلى الشهرة

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

فيديو

دخل مشلول طلع واقف.. قصة عادل الذى رأى العذراء مريم داخل كنيستها

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ