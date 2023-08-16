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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة

السوبر الاوروبي
السوبر الاوروبي

يحتضن ملعب "كارايسكاكيس" باليونان، مباراة السوبر الأوروبي، المقررة اليوم الأربعاء، بين مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال اوروبا وإشبيلية الإسباني بطل اليوروبا ليج.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة بين السيتي وإشبيلية في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

 

ويتطلع مانشستر سيتي إلى ضربة بداية قوية في موسمه الأوروبي، عندما يلتقي إشبيلية، على لقب كأس السوبر الأوروبي.

 

وكان إشبيلية، فاز بلقب السوبر القاري مرة واحدة سابقة في 2006، أما مانشستر سيتي يبحث عن اللقب الأول له في السوبر الأوروبي.

 

وفقد المان سيتي، الذي أحرز الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، فرصة التتويج بلقب رابع في 2023، عندما خسر أمام آرسنال بركلات الترجيح في كأس الدرع الخيرية.

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