معاون وزير الصحة: قوافل طبية بالمجان للعلاج والوقاية.. فيديو

‏قال الدكتور جلال الشيشينى معاون وزير الصحة للصحة العامة والسياسات الصحية، أن وزارة الصحة تقدم اكثر من نموذج بالنسبة للقوافل الطبية مثل مبادرات الكشف المبكر وهي للشخص السليم تماما الذي لا يعاني من أي أعراض.

‏وأضاف ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحنا مصري"، المذاع عبر شاشة "الفضائية المصرية"، أن هناك جزء آخر من القوافل تكون قوافل تثقيفية وعلاجية وفي هذه الحالة يتم مساعدة المرضى سواء السكر أو الضغط أو أي أمراض أخرى، وبيكون هناك طبيب متخصص لمتابعة حالة المريض، مضيفا أن سواء قوافل الكشف المبكر أو القوافل العلاجية كلها بالمجان.