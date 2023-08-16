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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هيئة الدواء تحذر من الإفراط في تناول فيتامين د.. قد يسبب التسمم

صدى البلد

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، من الإفراط في تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين (د) دون استشارة طبيب ومراقبة مستوياته بالدم.

وقالت إنه بالرغم من أهمية فيتامين “د” للحفاظ على قوة العظام والأسنان وتسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور ،قد يسبب الإصابة بالتسمم بسبب ارتفاع النسبة المخزنة في الدهون.

 

وأشارت هيئة الدواء بضرورة الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية قبل تناول مكملات الفيتامينات والمعادن، والتأكد من عمل التحاليل المطلوبة.​​

مخاطر الإفراط في تناول فيتامين د

- يؤدي إلى الغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول، وقد تتطور السمية إلى آلام العظام ومشاكل الكلى، مثل تكون حصوات الكالسيوم. ​

⁃ تناول فيتامين د بإفراط، فقد يصل الكالسيوم في الدم إلى مستويات يمكن أن تسبب أعراضًا مزعجة وخطيرة.


⁃ تجنب تناول أكثر من (100) ميكروغرام من فيتامين (د) في يوم واحد،
 - تناول الكثير من مكملات فيتامين (د) على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يتسبب في زيادة الكالسيوم في الجسم" وهذا يمكن أن يضعف العظام ويتلف الكلى والقلب.

⁃ تناول الكثير من المكملات خلال فترة زمنية قصيرة يمكن أن يؤدي إلى فرط كالسيوم الدم، وهو وجود الكثير من الكالسيوم في الجسم، ما يؤدي في الواقع إلى إضعاف العظام، وقد يؤدي إلى تلف الكلى.

فيتامين د الإفراط التسمم الكالسيوم الكلى القلب العظام

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