عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

"نوبة هبوط" تصيب الذهب| سعر المعدن الأصفر ينخفض 200 جنيه.. وهذا سر التذبذب الكبير

سعر الذهب
سعر الذهب

الذهب يرتفع 0.2% في المعاملات الفورية

عيار 21 يسجل 2250 جنيها

ترقب من قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي

 

 

 

يستمر  سعر الذهب  في محاولاته للابتعاد عن مناطق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن البيانات الاقتصادية الأمريكية تمنعه من ذلك وتزيد من الضغط السلبي، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي لمحاولة توقع نهج أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه البنك القادم.

ارتفعت  أسعار الذهب الفورية  اليوم الأربعاء بما لا يتجاوز 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1906 دولارات للأونصة، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب يوم أمس إلى أدنى مستوى 7 أسابيع عند 1896 دولارا للأونصة.

تراجع محدود في سعر الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الذهب يسترد جزء من خسائره وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

ضعف الذهب وعدم قدرته على التعافي يأتي في ظل تزايد التوقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في ظل استمرار التضخم المرتفع، بالإضافة إلى تزايد الضغط السلبي نتيجة ارتفاع مستويات الدولار وتسجيل عوائد السندات الحكومية مستويات قياسية.

ويوم أمس صدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات مبيعات التجزئة عن شهر يوليو لتشهد ارتفاع بنسبة 0.7% بأعلى من القراءة السابقة 0.3% والتوقعات 0.4%، كما ارتفع المؤشر الجوهري الذي يستثنى عوامل التذبذب بنسبة 1% من القراءة السابقة 0.2%.

بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تعد مقياس للإنفاق الاستهلاكي أظهرت مرونة كبيرة في الاقتصاد الأمريكي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عام، وهو ما يظهر قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية تحمله المزيد من التشديد النقدي لمواجهة التضخم دون السقوط في خطر الركود الاقتصادي، وفق تحليل جولد بيليون

استقبلت أسعار الذهب بيانات مبيعات التجزئة بشكل سلبي دفعها إلى كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 1900 دولار للأونصة، ولكن سرعان ما عادت الأسعار إلى التداول فوق المستوى مجدداً بعد بيانات أداء القطاع الصناعي في نيويورك.

مؤشر امباير ستيت الصناعي لنيويورك عن شهر أغسطس أظهر انخفاض حاد ومفاجئ بقيمة 19 نقطة مقارنة مع القراءة السابقة المرتفعة بقيمة 1.1% وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بقيمة 0.9%، لتعد هذه أول قراءة سلبية للمؤشر منذ شهر مايو الماضي.

بالرغم من عدم التأثير الكبير لقراءة المؤشر على السوق، إلا أنه ساعد الذهب على التداول أعلى مستوى الدعم الرئيسي وتسبب في تقليص مكاسب الدولار الأمريكي يوم أمس.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع يوم أمس بنسبة 0.2%، بينما يشهد انخفاض منذ بداية تداولات اليوم بنسبة 0.3%، يأتي هذا في ظل التصحيح السلبي في مستويات الدولار قبل صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم.

بالإضافة إلى البيانات الأمريكية نجد أن الداعم الأكبر لمستويات الدولار حتى الآن هو عوائد السندات الحكومية الأمريكية، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات ليسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022 عند 4.274% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي.

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى جانب قوة البيانات التي تدل على مرونة الاقتصاد وتقبله لمزيد من التشديد النقدي في سياسة البنك الفيدرالي، تدفع الذهب إلى الضعف بشكل كبير وتجبر المستثمرين على التخلي عن الذهب لصالح السندات والدولار لأن المعدن النفيس أصل لا يقدم عائد لحائزيه.

أسعار الذهب في مصر 


سيطر التراجع على أسعار الذهب في مصر خلال جلسة الأمس وبداية جلسة اليوم الأربعاء، وذلك في ظل استمرار بحث أسواق الذهب المحلي عن السعر المناسب والعادل في الأسواق بعد طفرة الأسعار التي شهدناها منذ نهاية الأسبوع الماضي.

افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2250 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في التراجع ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2240 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17920 جنيها.

جلسة الأمس شهدت تذبذب في تحركات الذهب بين صعود وهبوط، فقد افتتحت الجلسة عند المستوى 2265 جنيه للجرام ليظل أعلى سعر خلال الجلسة ليستمر الهبوط طوال فترات اليوم وصولا إلى أدنى مستوى عند 2215 جنيها للجرام قبل أن يعود السعر للتعافي مجدداً ويغلق عند المستوى 2245 جنيها للجرام بأقل بمقدار 20 جنيها عن سعر الافتتاح، وفق جولد بيليون

استمرار تراجع الذهب يأتي في ظل بحث الأسواق عن السعر العادل للذهب خاصة في ظل استمرار تراجع الأسعار العالمية لأونصة الذهب، والتي تتداول حول المستوى 1900 دولار للأونصة.

الارتفاع الكبير الذهب شهدته أسعار الذهب مطلع هذا الأسبوع وتسجيل أعلى مستوى عند 2410 جنيه للجرام بسبب عمليات شراء كبيرة في السوق وتراجع في المعروض تسببت في رفع الأسعار، ولكن عادت الأسعار بعدها إلى التراجع المستمر بسبب تراجع مرة أخرى في الطلب ولجوء العديد من حائزي الذهب إلى البيع للاستفادة من ارتفاع الأسعار الأمر الذي زاد من المعروض من الذهب مجدداً.

من جهة أخرى تشهد السوق الموازية لسعر صرف الدولار تحركات مؤخراً شهدت ارتفاع سعر صرف الدولار بمقدار 1 جنيه تقريباً الأمر الذي سيؤثر على التسعير النهائي للذهب المحلي، حيث وصل سعر الدولار التحوطي في أسواق الذهب إلى متوسط 41 جنيه للدولار تقريباً.

المعروض من الذهب في السوق المحلي أظهر ضعف عند ارتفاع الطلب فجأة بشكل كبير، وذلك على الرغم من دخول ما يزيد عن 600 كيلو جرام من الذهب من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية.

شعبة صناعة الذهب والمعادن أشارت أن واردات الذهب باستغلال المبادرة غير كافية لمواجهة الطلب في السوق، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب خلال الربع الثاني من العام قد بلغ 17 ألف طن و300 كيلو جرام من المشغولات الذهبية فقط، بالإضافة إلى مشتريات السبائك والعملات الذهبية وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، وهو ما يعني ان كمية الذهب الواردة إلى السوق من المبادرة لم تؤثر بشكل كبير.

وفي سياق منفصل يستعد البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر لقياس أداء الجنيه المصري يتضمن سلة من العملات الدولية والذهب بوزن نسبي متباين، وذلك بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على الدولار الأمريكي وحده.

ويرى محافظ البنك المركزي أن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي وحده هو أمر خاطئ منذ كون الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.

سعر الذهب في البورصات العالمية اخبار مصر سر عيار 21 سعر عيار 24 مال واعمال بنك الاحتياطي الفيدرالي Finance Real Estet

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

ترانزيت.. مصدر مطلع لـ أ ش أ: الطائرة الخاصة التي توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

موضوعات متعلقة

سعر الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

وسط انتقادات شديدة له.. بايدن يعتزم زيارة هاواي الأسبوع المقبل

يحسن الهضم ويقلل الوزن.. فوائد تناول خل التفاح قبل النوم

ترامب وراء القضبان.. الشرطة تطالب الرئيس الأمريكي السابق بتسليم نفسه لسجن جورجيا

إحنا في أزمة .. السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

الرئيس السيسي: المشاريع المُنفذة في مطروح لها تأثير كبير خلال الفترة الحالية

قادمة من سوريا .. الجيش الأردني يسقط مسيرة تحمل مواد متفجرة TNT

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب.. أمريكية تحصل على 1.2 مليار دولار تعويضا من صديقها السابق

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

فضل اللجوء إلى دار أيتام.. هروب طفل صيني من والدته والسبب صادم

بشعر قصير.. أول ظهور للفنانة دينا حايك بعد تعافيها من السرطان

فيديو

مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

سجائر مغشوشة .. تطورات جديدة في أزمة الأسعار المنتجات

ظهر في دولة عربية.. هل يصل متحور كورونا إلى مصر؟

سيكو دراما .. مادلين طبر تكشف عن أحدث اعمالها الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ