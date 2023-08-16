اجتماع عسكري عاجل بين روسيا وسوريا بشأن الأوضاع في المنطقة.. تفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن نائب وزير الدفاع الروسي العقيد ألكسندر فومين ووزير الدفاع السوري علي محمود عباس، عقدا اجتماعا على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023 في موسكو.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فقد ناقش الطرفان القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون العسكري والفني الثنائي، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في سوريا ومحيط أوكرانيا.

وأثناء الاجتماع، شدد الطرفان على ضرورة استمرار التعاون الوثيق بين موسكو ودمشق من أجل الحفاظ على الاستقرار في الجمهورية العربية السورية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن الاجتماع الذي عُقد في جو ودي، أعاد تأكيد عزم البلدين على زيادة تعزيز التعاون الروسي السوري في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب.