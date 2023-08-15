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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتراب خطير.. طائرتان أمريكيتان تعترضان مقاتلة روسية في سوريا |تفاصيل

طائرات أمريكية
طائرات أمريكية

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، فاديم كوليت، اليوم الثلاثاء، إن طائرتان مقاتلتان من طراز F-35 تابعتان للتحالف الدولي في سوريا الذي تقوده الولايات المتحدة حلقتان بشكل خطير بالقرب من طائرة روسية من طراز Su-35 تابعة للقوات الجوية الروسية في سوريا.

وأوضح كوليت في بيان له: "بين الساعة 12:35 والساعة 12:50 بتوقيت موسكو، اقتربت طائرتان مقاتلتان من طراز F-35 تابعتان للتحالف بشكل خطير من طائرتين من طراز Su-35 تابعين لقوات الفضاء الروسية على ارتفاع حوالي 9100 متر في منطقة التنف". 

ولفت كوليت إلى أن الطائرات الروسية كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لـ سوريا.

وأضاف أن "الطيارين الروس اظهروا درجة عالية من الاحتراف واتخذوا على الفور الاجراءات اللازمة لتفادي الاصطدام بطائرات التحالف".

وبحسب كوليت، فإن مناورات التحالف تخلق توترات في المجال الجوي السوري وقد تؤدي إلى حوادث جوية وكوارث.

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اقتراب خطير.. طائرات بدون طيار أمريكية تعترض مقاتلة روسية في سوريا |تفاصيل

سوريا وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة طائرة روسية Su-35 F-35

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