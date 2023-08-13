موسكو: التحالف الدولي يخرق بروتوكولات تفادى التصادم 14 مرة في سوريا خلال يوم

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، خرق بروتوكولات "تفادي التصادم"، 14 مرة في سوريا، خلال يوم واحد.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم، إن" طيران ما يسمى بـالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بقيادة الولايات المتحدة، قام برحلات جوية مخالفة لبروتوكولات تفادي التصادم ومخالفة للأجواء السورية، حيث جرى تسجيل 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 18 انتهاكا من قبل 4 مقاتلات "إف-35" ومقاتلتين "تايفون" وطائرتي "رافال"، ومسيرتين من طراز MQ-1C.