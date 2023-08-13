عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: التحالف الدولي يخرق بروتوكولات تفادى التصادم 14 مرة في سوريا خلال يوم

صدى البلد

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، خرق بروتوكولات "تفادي التصادم"، 14 مرة في سوريا، خلال يوم واحد.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم، إن" طيران ما يسمى بـالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بقيادة الولايات المتحدة، قام برحلات جوية مخالفة لبروتوكولات تفادي التصادم ومخالفة للأجواء السورية، حيث جرى تسجيل 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 18 انتهاكا من قبل 4 مقاتلات "إف-35" ومقاتلتين "تايفون" وطائرتي "رافال"، ومسيرتين من طراز MQ-1C.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

مفاجأة| قرار عاجل من كولر مع لاعب الأهلي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الجامعات الأهلية: تخصصات تواكب العصر وتلبي احتياجات سوق العمل.. فيديو

نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية

دعاء الهم والحزن والضيق والتعب.. كان يردده النبي

السودان .. مقتل 100 مدني في اشتباكات جنوب دارفور

رئيس جامعة الجلالة: ‏لدينا برامج جديدة ومواكبة لسوق العمل

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

فيديو

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ