شكري: لجنة الاتصال بشأن سوريا تناولت قضية انتشار التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي السورية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا أكدت علي ضرورة توفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلي بلدهم مرة أخري، مشيراً إلى أن اجتماع لجنة الاتصال بشأن سوريا أتاح الفرصة لتناول العناصر المختلفة.

وأضاف "شكري" خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة تناولت قضية انتشار التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي السورية وضرورة تكاتف المجتمع الدولي ضد هذه التنظيمات والتواصل الى صيغة ملائمة للتعامل مع هذه الظاهرة.

وتابع شكري، أن لجنة الاتصال بشأن سوريا أكدت على ضرورة استئناف أعمال اللجنة الدستورية.