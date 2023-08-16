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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

استيكر بالذكاء الاصطناعي.. أحدث ميزة في واتساب هتقلب الشات بينك وبين أصحابك

صدى البلد

يطلق واتساب WhatsApp  ميزة جديدة لإنشاء ومشاركة الاستيكر التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ، فتقوم واتساب، المملوكة لشركة Meta،  باستمرار بتحديث الميزات الجديدة. مؤخرًا، خضعت التطبيق لبعض التغييرات في واجهة المستخدم وتجربتها بناءً على إرشادات Material Design 3. إلى جانب ذلك، يحصل التطبيق أيضًا على العديد من الميزات الجديدة والأهمية التي طلبها المستخدمون دائمًا.

أصدر واتساب تحديثًا جديدًا، الإصدار 2.23.17.14، لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي على متجر Google Play. ما هو المميز في هذا؟ يمكن للمستخدمين الآن إنشاء ومشاركة الاستيكر التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

 

كيف تعمل ميزة استيكر WhatsApp AI؟

 

إليك كيف يعمل: في علامة تبويب الاستيكر في الدردشة، قد يكون هناك زر "إنشاء" جديد. إذا نقرت عليه، يمكنك كتابة وصف موجز. سيقوم واتساب بعد ذلك بعرض ستيكر تم إنشاؤها بواسطة AI بناءً على ما كتبته. اختر المفضل لديك وأرسله في محادثتك. الأمر بسيط للغاية!

تم إنشاء جميع هذه الاستيكر باستخدام تقنية آمنة من Meta. يتمتع المستخدمون بالسيطرة الكاملة. إذا رأيت الاستيكر لا يبدو صحيحًا أو يبدو ضارًا، يمكنك إخبار Meta بذلك. بالإضافة إلى ذلك، من السهل معرفة ما إذا كان الاستيكر تم إنشاؤه بواسطة AI. لذلك، عندما يتلقى شخص ما ملصقًا AI، سيعلم أنه ليس مجرد استيكر عادي.

 

لماذا هذه الميزة رائعة؟

 

يمكن للمستخدمين إنشاء ملصقات واتساب  تناسب محادثاتهم تمامًا. دعنا نقول أنك تتحدث عن يوم ممتع على الشاطئ. ما عليك سوى كتابة "يوم الشاطئ" وشاهد الملصقات التي يصنعها AI لك! لا تحتاج إلى أن تكون مصممًا أو تستخدم أي تطبيقات أخرى. فقط اكتب واختَر!

حاليًا، يمكن لعدد قليل من مستخدمي الإصدار التجريبي استخدام هذه الميزة. لكن المزيد من الناس سيحصلون عليها في الأسابيع القليلة القادمة.

كما يطور واتساب ميزات مثل المكالمات الجماعية المجدولة، والوصول إلى حسابات متعددة، وميزة مكالمة جماعية جديدة.

واتساب WhatsApp Google Play الذكاء الاصطناعي استيكر

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