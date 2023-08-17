احذر.. لا يجب تناول القهوة في هذا الوقت

فنجان القهوة له مجموعة من الفوائد الخاصة به وهناك العديد من الدراسات التي تؤكد الآثار الإيجابية للقهوة على الصحة من طول العمر والوقاية من أمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر وحتى السرطان.

ومع ذلك ، فإن شرب القهوة أول شيء في الصباح يمكن أن يضر أكثر مما ينفع ويؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ، وعدم توازن السكر في الدم ، وارتفاع مستويات التوتر من بين أمور أخرى.

من المحتمل أيضًا أن يكون الصباح الباكر هو أسوأ وقت لتناول القهوة حيث أن مستويات الكورتيزول لدينا مرتفعة بالفعل في ذلك الوقت ، وقد يؤدي شرب القهوة إلى زيادة مستوى هرمون التوتر الذي قد يؤدي إلى تقلبات مزاجية وزيادة القلق.

الأضرار الأخرى لتناول القهوة

يمكن أن يسبب النفخ والغثيان وعسر الهضم

- قد تحفز القهوة إنتاج حمض المعدة، تؤدي هذه الزيادة في إنتاج حمض المعدة الضار إلى اضطراب شديد في الجهاز الهضمي للجسم ، مما يتسبب في مشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ والغثيان وما إلى ذلك.

يزيد من هرمونات الإجهاد

- أولاً ، يزيد الكورتيزول ، مما قد يؤثر سلبًا على الوزن والتوازن الهرموني ". ما يسمى بهرمون التوتر - والذي يساعد ، من بين أمور أخرى ، على تنظيم الطاقة ويجعلك تشعر باليقظة بشكل طبيعي يصل إلى ذروته في وقت الاستيقاظ ، ومن المثير للاهتمام أن القهوة تحفز إنتاج الكورتيزول